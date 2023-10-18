السيسي: ما يحدث حالياً هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى الهجرة

فلسطين اليوم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة ليس عملا عسكريا ضد حماس وإنما دفع لسكان القطاع للنزوح.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "ملتزمون بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح ولم نكن نحن من أغلق المعبر".

وحول التهجير، أضاف: "إذا دعوت الشعب المصري إلى رفض فكرة تهجير الفلسطينيين فإن ملايين المصريين سوف يستجيبون لهذه الدعوة

وأكد السيسي، أن ما يحدث حالياً هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى الهجرة واللجوء إلى مصر، مبينًا أن ذلك غير مقبول.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ12 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية