طائرات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة بشعة في شمال وجنوب القطاع

فلسطين اليوم

تواصل آلة القتل "الإسرائيلية" ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة، في اليوم الثاني عشر للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

ففي غرب غزة، ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في صفوف المدنيين جراء قصف الطائرات على منزل آل حبوش غرب مدينة غزة.

ووفق المصادر المحلية، فإن هناك مالا يقل عن 30 مواطنًا في المنزل ما بين شهيد ومصاب.

إلى ذلك، ارتكب طائرات الاحتلال مجزرة جديدة في بني سهيلا جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من المواطنين، وإصابة العشرات.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ12 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.