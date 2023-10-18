الضفة: دعوات فصائلية وشعبية للتظاهر تنديدًا بمجزرة المعمداني وزيارة بايدن
و️جهت دعوات فصائلية وشعبية للتظاهر اليوم الأربعاء، الساعة 1:00 ظهراً في مدن الضفة تنديداً بزيارة بايدن وجريمة الاحتلال في مجزرة مستشفى المعمداني.
ودعت للانطلاق نحو نقاط التماس مع الاحتلال:
نابلس - دوار الشهــداء
رام الله - دوار المنارة
طولكرم - دوار جمال عبد الناصر
الخليل - دوار ابن رشد
بيت لحم - مدخل بيت لحم الشمالي
جنين - مسجد المخيم الكبير
طوباس - مسجد الشهــيـد
أريحا - مسجد العباسية (مخيم عقبة جبر)
قلقيلية - مسجد ابن تيمية (حي النقار)