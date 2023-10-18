الضفة: دعوات فصائلية وشعبية للتظاهر تنديدًا بمجزرة المعمداني وزيارة بايدن

الساعة 10:39 ص|18 أكتوبر 2023
ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم

و️جهت دعوات فصائلية وشعبية للتظاهر اليوم الأربعاء، الساعة 1:00 ظهراً في مدن الضفة تنديداً بزيارة بايدن وجريمة الاحتلال في مجزرة مستشفى المعمداني.

ودعت للانطلاق نحو نقاط التماس مع الاحتلال:

 نابلس - دوار الشهــداء
 رام الله - دوار المنارة
 طولكرم - دوار جمال عبد الناصر 
 الخليل - دوار ابن رشد
 بيت لحم - مدخل بيت لحم الشمالي
 جنين - مسجد المخيم الكبير
 طوباس - مسجد الشهــيـد
 أريحا - مسجد العباسية (مخيم عقبة جبر)
قلقيلية - مسجد ابن تيمية (حي النقار)

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الضفة مجزرة المعمداني زيارة بايدن