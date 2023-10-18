الضفة: دعوات فصائلية وشعبية للتظاهر تنديدًا بمجزرة المعمداني وزيارة بايدن

فلسطين اليوم

و️جهت دعوات فصائلية وشعبية للتظاهر اليوم الأربعاء، الساعة 1:00 ظهراً في مدن الضفة تنديداً بزيارة بايدن وجريمة الاحتلال في مجزرة مستشفى المعمداني.

ودعت للانطلاق نحو نقاط التماس مع الاحتلال:

نابلس - دوار الشهــداء

رام الله - دوار المنارة

طولكرم - دوار جمال عبد الناصر

الخليل - دوار ابن رشد

بيت لحم - مدخل بيت لحم الشمالي

جنين - مسجد المخيم الكبير

طوباس - مسجد الشهــيـد

أريحا - مسجد العباسية (مخيم عقبة جبر)

قلقيلية - مسجد ابن تيمية (حي النقار)