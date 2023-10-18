سلامة معروف: "مجزرة مستشفى المعمداني تعدّ مجزرة القرن الواحد والعشرين"

فلسطين اليوم

أدان رئيس المكتب الإعلاميّ الحكوميّ "سلامة معروف" المجزرة الّتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ ضدّ مستشفى المعمداني أمس.

وقال في تصريح له:

"مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ تعدّ مجزرة القرن الواحد والعشرين، وهي امتداد لجرائمه منذ نكبة شعبنا عام 1948م."

وأكّد أنّه "حتّى هذه اللّحظة هناك انتشال لأشلاء من موقع مجزرة المستشفى المعمداني التي تعمّد الاحتلال استهدافها بشكل مباشر والمدنيين النازحين إليها منتهكًا كل الأعراف والقوانين الدّوليّة وما يسمّى أخلاق الحرب."

وجاء في التّصريح: "لا يمكن توصيف ما جرى إلّا بالمحرقة، وإنّ اعتراف الاحتلال لوسائل الإعلام الغربيّة أنّ استهدافه لكلّ الأماكن في قطاع غزّة موافق عليها سياسيًّا وعسكريًّا، يؤكّد مجدّدًا تعمّد قتله المدنيّين والأطفال والطّواقم الصّحيّة والصّحفيّة ورغبته بارتكاب هولوكست ضد شعبنا يفوق في إجرامه ما سجّلته النّازية."

وقال: "تثبت هذه الجريمة للعالم أنّ الاحتلال لن يتوقّف عن القتل والدّمار وما زالت شهيّته مفتوحة لمزيد من المجازر، دون خشية من عقاب أو محاسبة أو لوم، بعدما لم يستطع العالم حتى فرض ممرًّا إنسانيا لإدخال الحاجيّات الأساسيّة من دواء وغذاء ووقود إلى غزّة لمواجهة النّكبة الإنسانيّة والعدوان المتواصل."

وأكّد معروف بأنّ هذه المجزرة هي "مشهد خاتمة هذه النّكبة الإنسانيّة" بسبب "نفاد المواد الحياتيّة الأساسيّة" و"توقّف مستشفيات غزّة عن العمل خلال السّاعات القادمة". "ما يعني تحوّل غزّة لمقبرة جماعيّة من المرضى والجرحى بسبب توقّف العناية الطبّيّة والمواطنين بسبب الكارثة الصّحيّة وانعدام الغذاء والماء."