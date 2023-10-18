الوزيرة الكيلة: "انقذوا أبناء شعبنا من هذه الإبادة المتعمّدة"
ناشدت وزيرة الصّحّة د. مي الكيلة بشكل عاجل، دول العالم والأمم المتّحدة والمؤسّسات الدّوليّة والإنسانيّة لإنقاذ الشّعب الفلسطينيّ من "المجازر الوحشيّة الّتي يرتكبها الكيان" وقالت:
"الاحتلال قصف مستشفى المعمداني الأهليّ العربيّ وارتكب بحقّ أبناء شعبنا مجزرة ذهب ضحيّتها مئات الشّهداء حتّى اللّحظة، غالبيّتهم من المرضى والأطفال والنّساء."
وأكّدت أنّ "آثار المجزرة فوق الوصف، الاحتلال كسر كلّ الأعراف والمواثيق والقوانين الإنسانيّة، وقتلوا المرضى والمواطنين المستأمنين من قصفه في كلّ مكان بقطاع غزّة."