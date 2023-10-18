قمّة رباعيّة في عمّان غدًا الأربعاء لبحث التّطوّرات في غزّة

فلسطين اليوم

أعلن الدّيوان الملكيّ الأردنيّ اليوم أنّ الملك عبد الله الثّاني سيعقد قمّة رباعيّة في عمّان غدًا الأربعاء مع الرّئيس الأميركيّ جو بايدن ونظيره المصريّ عبد الفتّاح السّيسي ورئيس السّلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس.

وذكر الدّيوان الملكيّ في بيان له أنّ القمّة ستبحث «التّطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة إلى القطاع».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرّئيس الأميركيّ سيزور الكيان غدًا ثمّ الأردن، حيث سيلتقي مع الملك عبد الله والسّيسي وعبّاس.