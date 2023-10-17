الفصائل الوطنيّة والإسلاميّة تدعو لإضراب غضب غدًا الأربعاء في كافّة المخيّمات الفلسطينيّة

فلسطين اليوم

دعت الفصائل الوطنيّة والإسلاميّة الفلسطينيّة في لبنان إلى اعتبار يوم غد الأربعاء ١٨/١٠/٢٠٢٣، يوم إضراب وغضب في كافّة المخيّمات والتّجمّعات الفلسطينيّة، يعَبَّر فيه عن الغضب، من خلال تنظيم اللّقاءات والاعتصامات والمسيرات الجماهيريّة والشّعبيّة الحاشدة، وذلك استنكارًا للعدوان الصّهيونيّ الإرهابيّ "المدعوم أميركيًّا وغربيًّا"

وأكّدت على رفضها للصّمت الدّوليّ على المجازر الّتي يرتكبها الاحتلال الصّهيونيّ في قطاع غزّة، وتنديدًا بالعدوان المتواصل على أهل الضّفّة والقدس، والاقتحامات المستمرّة والمتصاعدة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين.