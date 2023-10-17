الفصائل الوطنيّة والإسلاميّة تدعو لإضراب غضب غدًا الأربعاء في كافّة المخيّمات الفلسطينيّة

الساعة 11:44 م|17 أكتوبر 2023
6cf322c5-8c2c-4798-9491-caa4619100bc.jpeg
6cf322c5-8c2c-4798-9491-caa4619100bc.jpeg

فلسطين اليوم

دعت الفصائل الوطنيّة والإسلاميّة الفلسطينيّة في لبنان إلى اعتبار يوم غد الأربعاء ١٨/١٠/٢٠٢٣، يوم إضراب وغضب في كافّة المخيّمات والتّجمّعات الفلسطينيّة، يعَبَّر فيه عن الغضب، من خلال تنظيم اللّقاءات والاعتصامات والمسيرات الجماهيريّة والشّعبيّة الحاشدة، وذلك استنكارًا للعدوان الصّهيونيّ الإرهابيّ "المدعوم أميركيًّا وغربيًّا"

 وأكّدت على رفضها للصّمت الدّوليّ على المجازر الّتي يرتكبها الاحتلال الصّهيونيّ في قطاع غزّة، وتنديدًا بالعدوان المتواصل على أهل الضّفّة والقدس، والاقتحامات المستمرّة والمتصاعدة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين.