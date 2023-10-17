مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة

فلسطين اليوم

أدانت في بيان صادر عن وزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية بأشد العبارات، مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصفالإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنينالفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك بعد استشهاد ما لا يقل عن 500 إلى 800 شهيد في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، والذيكان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريًا بسبب الغارت، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

واعتبرت مصر في بيانها، أن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيمالإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

مطالبةً جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة.

وطالبت إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.