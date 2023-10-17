"إسرائيل" أسقطت على غزّة ما يعادل ربع قنبلة نوويّة

فلسطين اليوم

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيليّ ذخيرة توازي شدّتها ربع قنبلة نوويّة على قطاع غزّة بحسب المرصد الأورومتوسّطي لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أنّ إسرائيل تقتل حاليًّا 14 مواطنًا كلّ ساعة بالمتوسّط في هجومها المتواصل على غزّة، منوّهًا إلى أنّ الغارات تسبّبت بتدمير أكثر من 17 ألف مبنى سكنيّ، وإضرار نحو 87 ألف وحدة سكنيّة.

وأوضح في بيان له أنّ الضّربات الإسرائيليّة دمّرت أو ألحقت أضرارًا بما لا يقلّ عن 73 مدرسة و61 مقرًّا إعلاميًّا و18 مسجدًا و165 منشأة صناعيّة.