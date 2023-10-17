واشنطن بوست: الجيش الإسرائيليّ سيواجه غابة "جهنميّة" من الكمائن والأنفاق في غزّة

فلسطين اليوم

استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيّة، التّحضيرات الإسرائيليّة لتنفيذ عدوان برّيّ على قطاع غزّة، مؤكّدةً أنّ الخبراء في حرب المدن يحذّرون من أن الجيش سيواجه غابة "جهنميّة" من الأنفاق والكمائن التي أعدّتها المقاومة في غزّة.

وأشار الخبراء في حديثهم للصّحيفة أن "نهاية المغامرة غير مؤكّدة"، محذرين من أن الوضع محفوف بالمخاطر ويزيد من معاناة المدنيين ويمكن أن يجرّ دولًا أخرى للحرب.

وقال الجنرال المتقاعد في مشاة البحريّة الأميركية "كينيث فرانك ماكنزي جونيور"، والّذي شغل منصب رئيس القيادة المركزيّة الأميركيّة سابقًا: "إنّ المقاتلين الفلسطينيّين سيعودون بقوّة".

وتوقّع أن يستمرّ القتال "على مدى فترة زمنيّة أطول كثيرًا"، مُشيرًا أنّ ذلك يحدث مع "تورط الإسرائيليّين في حالةٍ من الفوضى، وعدم القدرة على التّنبّؤ بحرب المدن".

من جانبه، قال الخبير العسكريّ، والأستاذ في جامعة "جورج تاون" الأميركية، بروس هوفمان، إن التحديات التي سيواجهها الجنود الإسرائيليّون في غزّة ستكون "أكبر بصورة كبيرة مما واجهته القوّات الأميركية في معركة الفلوجة، أثناء حربها في العراق".

أمّا المسؤول الكبير السّابق في وزارة الدّفاع الأميركيّة، "ميك مولروي"، فقال أنّ الجهاد وحماس "أصبحتا فعّالةً للغاية" في القتال في المناطق الحضريّة، مشيرًا أنّها "استعدّت جيّدًا لدخول القوّات الإسرائيليّة"، على الرّغم من تفوّق قوّات الجيش الإسرائيليّ وأسلحته ومعدّاته على تلك الموجودة لدى المقاومة.