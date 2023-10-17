القانوع: أسرى الاحتلال يتعرضون لذات الخطر الذي يعيشه شعبنا في غزة

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن ما يزيد عن 70 ‎%‎ من‎ شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة هم من النساء والأطفال؛ مبيناً أن الاحتلال المجرم يواصل حرب الإبادة الجماعية على حساب المدنيين.

وقال القانوع اليوم الثلاثاء:" إن الخطر الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة هو ذات الخطر والظروف التي يعيشها أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة وليسوا بمنأى عن قصفه".

وأضاف القانوع:" ما عرضه القسام أمس الإثنين من أعداد الأسرى؛ أوراق قوة تمتلكها المقاومة في إدارة المعركة مع الاحتلال ولديه أوراق أخرى لهزيمته".

وشدد الناطق باسم حركة حماس أن المقاومة وكتائب القسام بخير؛ وإرادتنا أشد وأصلب من قوة الاحتلال التدميرية وسينهزم عدونا طالت المعركة أم قصرت.

وأوضح أن نداءات استغاثة قطاع غزة ضعيفة مقارنة بزيادة الوضع الكارثي وانعدام مقومات الحياة الآدمية.