ما مدى الاجتياح البري لقطاع غزة.. سفير أمريكي سابق يوضّح..!

فلسطين اليوم

قال سفير أمريكي سابق لدى الاحتلال، إن الهجوم البري "الإسرائيلي" على قطاع غزة قد لا يكون غزوًا واسع النطاق، لكن ينفذ على مراحل.

وقال كيرتزر إن "القلق الرئيسي" الذي قد تواجهه "إسرائيل" خلال الهجوم البري هو الكمائن وخروج المقاتلين من الأنفاق في غزة.

قد لا يكون الهجوم البري "الإسرائيلي" على قطاع غزة غزوًا واسع النطاق، لكن من المرجح أن يتم على مراحل، وفقًا لسفير الولايات المتحدة السابق لدى "إسرائيل".

تستعد "إسرائيل" لعملية برية في قطاع غزة بعد حشد قواتها على الحدود الأسبوع الماضي. قال جيش الدفاع "الإسرائيلي"، يوم السبت، إنه "يستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية" التي ستشمل "هجومًا متكاملاً ومنسقًا من الجو والبحر والأرض" ضد مقاتلي حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وقال دانييل كيرتزر، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل من العام 2001 إلى العام 2005، لشبكة CNBC يوم الاثنين: "يمكن أن يحدث ذلك أيضًا على مراحل مع توغلات إضافية من قبل مجموعات صغيرة من الجنود "الإسرائيليين" بدلاً من الغزو الكامل".

وقال كيرتزر، الذي يعمل الآن أستاذًاً لدراسات سياسة الشرق الأوسط في جامعة برينستون، إن هناك أسبابًا عملية لعدم تدخل "إسرائيل" على الفور.

وقال كيرتزر إن "القلق الكبير" هو أن "إسرائيل" قد تواجه كمائن ومقاتلين يخرجون من الأنفاق في غزة خلال الهجوم البري.

وعلى الرغم من الهجمات الجوية "الإسرائيلية" المستمرة على غزة، واصلت حماس إطلاق الصواريخ على المدن "الإسرائيلية" - وذلك بفضل متاهة من الأنفاق والمخابئ تحت قطاع غزة.

وبحسب ما تردد، يتم إخفاء الصواريخ في ممرات تحت الأرض حتى يمكن نقلها داخل شبكة الأنفاق، ما يحبط سلاح الجو "الإسرائيلي".

ووفقاً للجيش "الإسرائيلي"، فإن النظام المتطور تحت الأرض يحتوي على مولدات كهربائية وغرف استخبارات وإمدادات لجيش حماس السري.

وقال كيرتزر: "هذه قضايا صعبة للغاية في بيئة حضرية"، مضيفًا أنه لا يوجد جدول زمني محدد، ويمكن أن يحدث الهجوم البري في أي لحظة.

وأضاف السفير السابق: "هناك أيضًا جانب نفسي لإبقاء حماس على أهبة الاستعداد والتأكد من إيقاع "إسرائيل" في بعض المفاجآت العملياتية".

يوم الجمعة، أمر الجيش "الإسرائيلي" سكان شمال غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة بالنزوح إلى الجنوب حفاظاً على سلامتهم.

مخاطر التوسع

في حين تواصل "إسرائيل" حملة القصف الجوي على غزة، يحذر البعض من أن الصراع قد ينفجر.

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد من أن الصراع بين "إسرائيل" وحماس قد يتسع إذا لم يتوقف الحصار "الإسرائيلي" على غزة.

في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال رئيسي إن “الوضع سيتفاقم وستتسع الحرب” إذا لم توقف "إسرائيل" هجماتها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الإيراني يوم الإثنين إلى أن توسيع الحرب بين "إسرائيل" وحماس يصبح “حتميًا” بشكل متزايد.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن “وقت الحلول السياسية ينفد والتوسع المحتمل للحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية”.

وقد ارتفعت حصيلة القتلى جراء الصراع حتى الآن إلى ما لا يقل عن 1400 شخص قتلوا في "إسرائيل"، ونحو 2700 شخص قتلوا في غزة.