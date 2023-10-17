توقف الرحلات الجوية عبر مطار بن غوريون "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

ذكر الاعلام العبري، اليوم الثلاثاء، أن الرحلات الجوية عبر مطار بن غريون توقفت.

وأفادت قناة كان العبرية، بتوقف الرحلات الجوية من مطار بن غوريون مؤقتا بعد إطلاق الصواريخ على تل أبيب اليوم.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، وسط ارتفاع أعداد الشهداء والاصابات في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، في الوقت الذي تواصل فيه فصائل المقاومة دك مستوطنات غلاف غزة حتى شمال فلسطين بالصواريخ.