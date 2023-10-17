شهداء وإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين في رفح

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، بارتقاء عدد من الشهداء وعشرات المصابين جراء قصف الطائرات "الإسرائيلية" على رفح.

وأكدت الداخلية في بيان مقتضب، إن استهداف من طائرات الاحتلال لمنزلين لعائلتي "أبو النجا" و"ماضي" بحي الجنينة في رفح، أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين جراء القصف.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، وسط ارتفاع أعداد الشهداء والاصابات في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.