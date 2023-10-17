الاحتلال يعتقل 109 مواطنين من الضفة بينهم 50 عاملا من غزة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية طالت 109 مواطنين، بينهم 50 عاملا من قطاع غزة.

فمن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 76 مواطنا، من أنحاء متفرقة، وهم: عزيز دويك، وماهر بدر، وجمال النتشة، وعيسى الجعبري، ونزار رمضان، ونزار شحادة، وباسم الزعارير، وصبحي قفيشة، وزيد الجنيدي، وفتحي الجولاني، ونضال القواسمة، وعيسى صالح، وفايز مسك، وهشام الشرباتي، وأيمن الجنيدي.

ومن بلدة السموع، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: براء البدارين، وأيمن أبو عرقوب، وأنس محمد رواشدة، ومن بني نعيم أنس ربحي مناصرة، ومن الظاهرية يوسف مخارزة، ومن يطا سامر الدبابسة، وعيسى صالح العمور، وعيسى محمد العمور، وإسماعيل أبو فنار، وكمال العدرة، وبهاء شناران، وأنس رواشدة، ويوسف مخارزة من الظاهرية.

ومن بلدتي حلحول والظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 50 عاملا من عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

ومن رام الله، اعتقلت كلا من: خالد عارف البرغوثي، وحسن يوسف مطر، ومؤنس إياد البرغوثي، وأنور أحمد زهران من في قرية دير أبو مشعل، ومحمد منير، وحمدان حامد، ومحمود حمدان من قرية بيت سيرا غرب رام الله، وإسلام زاهي الريماوي من قرية بيت ريما، وعدنان حبية، وصالح عطية من خربثا المصباح، ومحمود شاهر الطويل، ورامي أبو دقة من قرية دير ابزيع، وعمر زياد الأزهري من مدينة البيرة، وعبد الرازق وعبد الله مهنا من قرية أبو شخيدم، وبهاء ثائر شبانة من قرية سنجل.

ومن بيت لحم، اعتقلت كلا من: جمال سعد الوحش (54 عاما) من بيت تعمر، وإسماعيل عبد الله العروج (39 عاما) من منطقة العروج شرقا، وعبد الرزاق بداونة (32 عاما)، وعز الدين بداونة (23 عاما)، وداود محمود الخطيب (22 عاما)، ومهدي عمر بداونة (25 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، وعدي عدنان شحادة (27 عاما)، ويوسف اللحام (47 عاما)، وعبد الله عيسى رحال (16 عاما)، وياسر عبد المجيد عبيدة الله (54 عاما)، ومحمد وائل مناع (20 عاما)، وجمال محمد شحادة (58 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، وبلال كريم عياد (34 عاما)، من بلدة الدوحة غربا، وجمال جبر حمامرة (57 عاما) من قرية حوسان غربا، ووليد محمد حميدان من قرية الخاص شرقا.

ومن نابلس، اعتقلت المواطن أمير خالد برهم من بلدة بيتا جنوبا، والأسير المحرر عبد الكريم الحلبي من قرية روجيب شرقا.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر وحتى صباح اليوم الثلاثاء وصلت إلى 680 معتقلاً، منهم 25% فتية ومرضى وكبار السن.

وأوضحت الهيئة أن أغلبية المعتقلين هم من الأسرى المحررين، وقد اعتُقلوا من بيوتهم بعد اقتحامها بشكل وحشي وهمجي، وحالات قليلة اعتُقلت عند الحواجز المنتشرة بكثافة عند المداخل الرئيسة للمحافظات، وبين القرى الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات وربما المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من المحافظات الجنوبية، وما زالت المعلومات والبيانات المتعلقة بهم غامضة، بسبب إعلان الاحتلال أنهم مقاتلون غير شرعيين، ويُحتجزون في أماكن خاصة.