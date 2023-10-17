عاجل.. الصحة تدعو كافة المواطنين للتوجه إلى كافة المستشفيات للتبرع بالدم

فلسطين اليوم

دعت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين للتوجه الفوري لكافة المستشفيات وفروع جمعية بنك الدم في قطاع غزة للتبرع بالدم.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.