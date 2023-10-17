تحذيرات من توقف مسشتفى الأورام الوحيد بغزة خلال 48 ساعة..!

فلسطين اليوم

أفادت إدارة مستشفى الصداقة التركي، اليوم الثلاثاء، بتوقف أجزاء كبيرة من المستشفى الوحيد للأورام في قطاع غزة.

وقال مدير المستشفى، د. صبحي سكيك، في تصريح مقتضب، إن أجزاء كبيرة من خدمات المستشفى توقفت عن العمل نتيجة نقص الوقود.

وأضاف سكيك، أن الجزء المتبقي سيتوقف خلال 48 ساعة على أكثر تقدير ليصبح جميع مرضى الاورام في قطاع غزة بلا خدمات .

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.