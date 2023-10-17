بالفيديو جيش الاحتلال: الدبابات تهاجم المنطقة التي أطلقت منها النيران من لبنان نحو المطلة

فلسطين اليوم

قال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، إن دباباته تهاجم المنطقة التي جرى إطلاق النيران المضادة منها في لبنان.

وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": دبابات الجيش تهاجم الآن المنطقة التي تم إطلاق النيران المضادة منها من لبنان نحو المطلة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بوقوع 3 إصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على المطلة.

وأعلن جيش الاحتلال، عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة المطلة من قبل الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.