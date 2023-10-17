"الأونروا تحذّر من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه

فلسطين اليوم

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأونروا "جولييت توما"، إنه "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".

وأضافت توما: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، حيث يشرف على النفاد والماء هو الحياة، والحياة تشرف على النفاد في غزة".

وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف، أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت في وقت سابق من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون الـ 24 ساعة القادمة. مشيرة إلى أن "إسرائيل" شددت الحصار المفروض على غزة.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.