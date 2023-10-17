إصابة "إسرائيليين" بصاروخ أطلق صوب مستوطنة "المطلة" قرب لبنان

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع 3 إصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على المطلة.

وأعلن جيش الاحتلال، عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة المطلة من قبل الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.