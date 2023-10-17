الاحتلال يبلغ عائلات "إسرائيليين" جدد بمقتل أبناءهم خلال "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، إبلاغ عائلات المستوطنين بمقتل أبنائهم الجنود خلال "طوفان الأقصى".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "أبلغنا عائلات 299 جنديا أنهم قتلوا في الحرب حتى اليوم".

وفي وقت سابق، قالت قناة عبرية، إن حركة حماس أرسلت صورا لعائلة أحد الأسرى، وأوضحت لهم أنه قتل بقصف الطائرات "الإسرائيلية" على غزة.

وفي كلمة للمتحدث باسم كتائب القسام، أمس الاثنين، أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن، وأن عدد الأسرى الإسرائيليين خلال العملية التي أطلقتها المقاومة في السابع من الشهر الجاري داخل "إسرائيل" يبلغ 200 إضافة إلى 50 لدى الفصائل الأخرى.

وقبل أيام، تظاهر "إسرائيليون" أمام مقر وزارة الحرب "الإسرائيلية" في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة.

وأعلنت كتائب القسام السبت الماضي عبر قناتها على تليغرام "مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها -بينهم 4 أجانب- جراء القصف الصهيوني على أماكن يوجد فيها هؤلاء الأسرى".