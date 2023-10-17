اليوم الـ11 لـ"طوفان الأقصى".. آلاف الشهداء والجرحى بمجازر "إسرائيلية" الأبشع على غزة..!

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

حرب "اسرائيلية" بشعة طالت البشر والشجر والحجر، لتخلف الآلاف من الخسائر البشرية والمادية تعتبر الأكبر من أي عدوان أو حرب مضت، استهدف فيها الاحتلال "الإسرائيلي" المواطنين الآمنين، فيما لم يسلم الصحفيين والمسعفين وجهاز الدفاع المدني من هذه الحرب الصهيونية المجنونة.

المكتب الاعلام الحكومي، أكد أن الخسائر في العدوان المتواصل على قطاع غزة في اليوم الـ11 فاقت كل الحروب والعدوانات التي شنها الاحتلال من أي وقت مضى.

وقال رئيس المكتب الاعلامي، سلامة معروف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن إحصائية خسائر هذا العدوان في يومه الحادي عشر جميع فاقت أضرار وخسائر شعبنا في كل الحروب والعدوانات التي شنها الاحتلال على غزة واستمرت قرابة مائة يوم في الأعوام ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ٢٠١٢، ٢٠١٤، ٢٠٢١، في مشهد يعكس مدى المذبحة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان الحالي.

وأضاف معروف، أن حصر الأضرار يشمل أعداد الشهداء والجرحى والدمار في الوحدات السكنية والمنشآت والمرافق العامة والخسائر الاقتصادية، فضلا عن الواقع الإنساني الذي لم يسبق له مثيل خلال العدوانات السابقة، بمنع كل الإمدادات الحياتية الأساسية والمعيشية الضرورية والطبية.

بدورها، أكدت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب، باستشهاد 2837 مواطنًا ونحو 12 ألف جريح في عدوان الاحتلال المستمر على غزة.

إلى ذلك، استُشهد العشرات من المواطنين، وأصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد المصادر المحلية، باستشهاد 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل عائلة زعرب المكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه وإصابة عشرات من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

وأكد المصادرت، وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف للطيران الحربي منزلا في الحي الهولندي غرب خان يونس.

واستُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل في الحي الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل والبنايات والشقق السكنية في أحياء مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة صيام في حي النصر غرب مدينة غزة، واستُشهد عدد في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

إليكم الأخبــار الميدانيـــة العاجلـة أولًا بـــأول:

3:33 قصف منزل في محيط منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة

3:30 الصحة بغزة توجه نداء استغاثة لكل أصحاب محطات الوقود ومن يمتلك أي لتر من السولار بالتواصل مع الوزارة عبر رقمها المجاني ( 103 ) من أجل انقاذ حياة الجرحى والمرضى.

3:28 سرايا القدس تقصف "العين الثالثة" بالصواريخ وقذائف الهاون و"نيريم" برشقة صاروخية

3:25 غارتين إسرائيليتين في منطقة السطر الشرقي بخان يونس

3:27 شهداء وإصابات في قصف منزل لعائلة بربخ وسط خان يونس

3:05 صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة، وإطلاق رشقة صـــاروخية نحو المستوطنات.

2:52 الاحتلال يقصف ورشة في منطقة مربع "بربخ" في خانيونس جنوب القطاع ووجود عدد من الشهداء والجرحى.

2:27 مدفعية الاحتلال تطلق قذائف على محيط بلدة عيترون جنوب لبنان.

2:45 الداخلية: طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة بالقرب من مسجد التقوى بمخيم البريج وسط القطاع ووجود عدد من الشهداء والجرحى.

2:30 طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على وسط محافظة خانيونس

2:22 انتشال شهيد وشهيدة جراء قصف منزل عائلة أبو سليمة غربي مدينة رفح

2:20 غارة إسرائيلية ب3 صواريخ على الأقل على هدف شمال مخيم النصيرات

2:16 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

12:38 وزارة الصحة "الإسرائيلية": ارتفاع عدد المصابين منذ السابع من شهر أكتوبر إلى 4229 بينهم 82 لا يزالون في حالة خطرة

12:15 ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات المصابين في استهداف من طائرات الاحتلال لمنزلين لعائلتي "أبو النجا" و"ماضي" بحي الجنينة في رفح.

12:11 الصحة: تضرر أجزاء من مستشفى غزة الاوروبي والمستشفى الميداني الاماراتي بداخله جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدخل المستشفى على طريق صلاح الدين.

12:08 عدد كبير من الشهداء والإصابات بين الأطفال والمدنيين يصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار بعد مجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال.

12:02 (12) شهيدًا جراء قصف منزل عائلة أبو نجا في حي الجنينة برفح جنوب القطاع

11:58 طائرات الاحتلال تشن غارتين على منازل بجوار مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة

11:35 طائرات الاحتلال الحربية تقصف منزلًا لعائلة ماضي في خربة العدس برفح جنوب قطاع غزة.

11:36 صفارات الانذار تدوي في بئر السبع المحتلة

11:30 جيش الاحتلال يعلن مهاجمة عدة أهداف لبنانية عقب إطلاق صاروخ المضاد للدروع من لبنان على مستوطنة المطلة

11:21 وزارة الداخلية في غزة: استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "أبو عيسى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ونقل عددًا من الشهداء والإصابات من المكان إلى مستشفى الأقصى بالمحافظة

11:21 غارتان إسرائيليتان جديدتان في شارع 5 قرب صلاح الدين بخانيونس

11:20 الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": دبابات الجيش تهاجم الآن المنطقة التي تم إطلاق النيران المضادة منها من لبنان نحو المطلة.

11:16 طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة أبو بطيحان قرب أبراج عين جالوت في النصيرات.

11:15 الأونروا: المياه في غزة قضية أساسية وسيبدأ الناس بالموت بدون ماء.

11:10 المديرة العامة لمنظمة أطباء بلا حدود: المستشفيات لم تعد قادرة على التحمل وطواقمنا من بين الجرحى

10:57 طائرات الاحتلال تغير على منزل لآل ابو بطيحان في مخيم ٢ قرب أبراج عين جالوت في النصيرات

10:48 شهداء وإصابات في قصف منزل لعائلة الخواجا وسط رفح

10:35 استهداف منزل ال المقيد بدير البلح منطقة يافا بشكل مباشر وأنباء عن إصابات وشهداء.

10:29 حماس: مجازر الاحتلال في غزة ودير البلح ورفح وخان يونس دليلُ فشلٍ وإجرامٌ لن يكسر عزيمة شعبنا وتلاحمه مع المقاومة

10:21 الناطق باسم جيش الاحتلال: "أبلغنا عائلات 299 جنديا أنهم قتلوا في الحرب حتى اليوم".

10:15 طائرات الاحتلال تقصف عدة منازل بخانيونس خلال الساعات الأخيرة

10:15 أمن مستوطنة الاحتلال المطلة على الحدود مع لبنان: على جميع المستوطنين البقاء في المنازل بعد إطلاق نار على المستوطنة

10:14 مصادر عبرية: أنباء أولية عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة المطلة الحدودية.

10:14 صافرات الإنذار تدوي في "العين الثالثة" و"نيريم" بغلاف غزة

10:08 القصف الاخير شرق خانيونس استهدف منزل لعائلة القهوجي في بني سهيلا

10:04 الاحتلال يشن غارة تجاه هدف شرق دير البلح وسط القطاع

10:02 طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في حي آل معروف شرق خانيونس جنوب القطاع

9:47 قصف إسرائيلي وسط محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

9:26 قصف إسرائيلي جديد في مخيم الشابورة وسط محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

9:24 المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: خسائر العدوان الإسرائيلي الحالي تجاوزت كل الحروب التي تعرضت لها غزة سابقاً.