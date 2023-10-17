الاعلام الحكومي: الخسائر في غزة فاقت كل الحروب والعدوانات السابقة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الاعلام الحكومي، أن الخسائر في العدوان المتواصل على قطاع غزة في اليوم الـ11 فاقت كل الحروب والعدوانات التي شنها الاحتلال من أي وقت مضى.

وقال رئيس المكتب الاعلامي، سلامة معروف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن إحصائية خسائر هذا العدوان في يومه الحادي عشر جميع فاقت أضرار وخسائر شعبنا في كل الحروب والعدوانات التي شنها الاحتلال على غزة واستمرت قرابة مائة يوم في الأعوام ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ٢٠١٢، ٢٠١٤، ٢٠٢١، في مشهد يعكس مدى المذبحة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان الحالي.

واضاف معروف، أن حصر الأضرار يشمل أعداد الشهداء والجرحى والدمار في الوحدات السكنية والمنشآت والمرافق العامة والخسائر الاقتصادية، فضلا عن الواقع الإنساني الذي لم يسبق له مثيل خلال العدوانات السابقة، بمنع كل الإمدادات الحياتية الأساسية والمعيشية الضرورية والطبية.

وشدد على أن الواقع الإنساني الكارثي يرافقه تراجع واضح في المواقف الدولية تجاه هذه الجريمة ضد الإنسانية؛ ما يتطلب خطوات جادة وفورية من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية لوقف جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا.

كما دعا معروف لسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة بإدخال المساعدات الإغاثية للمواطنين والإنسانية لمختلف القطاعات الخدماتية.