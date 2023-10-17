جيش الاحتلال يزعم: قتلنا 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى الحدود

فلسطين اليوم

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين من لبنان إلى منطقة الحدود.

وقال جيش الاحتلال، إنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة بعد اقترابهم من الحدود.

وشنّ الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء غارات على مواقع عسكرية لـ"حزب الله"، وذلك بعدما أعلن الأخير في وقت سابق استهداف خمسة مواقع إسرائيليّة، مضيفا أن عناصره "حققوا ‏فيها إصابات مؤكدة"، أعقبها شن الجيش الإسرائيليّ قصفا مدفعيا على الأراضي اللبنانية، بعد إطلاق نار قال إنه استهدف عناصره.

وفي الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال حشد قواته استعدادا لعملية عسكرية برية محتملة في القطاع، ارتفع عدد النازحين في غزة إلى مليون نازح، وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة جريمة التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير بحق سكان غزة المدنيين.

وبات ربع سكان قطاع غزة بلا مأوى بعد نزوحهم من بيوتهم قسراً تحت القصف والغارات، ويتوزعون بين مراكز الإيواء وعند الأهل والأقارب. وبحسب الأونروا، فإن سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع، ومحطات تزويد مياه الشرب أصبحت خارج الخدمة.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة شتنفد خلال 24 ساعة؛ فيما حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، من خطورة الوضع "اللاإنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.

ولليوم الـ11 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.