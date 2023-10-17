اتفاق أمريكي "إسرائيلي" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة..!

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق أميركي إسرائيلي على خطة لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وقال بلينكن في تغريدة عبر تطبيق "إكس"، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إيجاد سبل للسماح بدخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة المحاصر".

وأوضح بلينكن بعد محادثات استمرت قرابة ثماني ساعات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بناء على طلبنا، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستمكن المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف من الوصول إلى المدنيين في غزة".

كما أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيزور دولة الاحتلال غدا الأربعاء للتضامن معها".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" قد قالت في منشور على منصة /إكس/، فجر اليوم الثلاثاء "نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى الأطفال والعائلات في غزة".

وقالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن فتح معبر رفح الحدودي الرئيسي بين قطاع غزة المحاصر ومصر "ضرورة ملحة".

وأضاف بأن "وكالات الأمم المتحدة لديها إمدادات جاهزة للانتقال إلى جنوب غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ومن الضروري أن يتم السماح للمساعدات المنقذة للحياة بالتحرك عبر معبر رفح دون تأخير".

ولليوم الـ11 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.