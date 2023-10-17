استشهاد صحفي في قصف استهدف منزل عائلته شمال غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الثلاثاء، بارتقاء الصحفي في قناة فلسطين اليوم الزميل محمد بعلوشة في قصف لمنزل عائلته الليلة الماضية بحي الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع غزة، مع استمرار القصف العنيف من قبل الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية المدنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.