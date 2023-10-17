مئات الشهداء والجرحى في مجازر "إسرائيلية" بشعة جنوب القطاع

فلسطين اليوم

استُشهد العشرات من المواطنين، وأصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد المصادر المحلية، باستشهاد 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل عائلة زعرب المكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه وإصابة عشرات من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

وأكد المصادرت، وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف للطيران الحربي منزلا في الحي الهولندي غرب خان يونس.

واستُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل في الحي الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل والبنايات والشقق السكنية في أحياء مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة صيام في حي النصر غرب مدينة غزة، واستُشهد عدد في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.