الاحتلال يصيب 3 مواطنين بالرصاص ويعتقل عمالا من غزة خلال اقتحامه حلحول

فلسطين اليوم

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واعتقل 30 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول، شمال الخليل.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة الصناعية في البلدة، التي يقيم فيها عدد من عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، ما أدى لاندلاع مواجهات في منطقتي "الذروة" و"الراموز"، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم في بطنه ووصفت إصابته بالخطيرة، فيما أصيب الآخران بالأطراف السفلية، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتقلوا العمال المتواجدين داخل المدرسة وعددهم 30، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني، كما ألحقوا أضرارا مادية بالمدرسة ومحتوياتها.