371 مجزرة ارتكبها الاحتلال منذ بداية العدوان

فلسطين اليوم

قال المكتب الاعلامي الحكومي في تصريح صحفي صادر عنه إن الاحتلال ارتكب 371 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية التي قصفت منازلها فوق رؤوس قاطنيها دون سابق انذار او تحذير نتج عنها 1981 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وأوضح المكتب أن أعداد الشهداء تتفاوت في هذه المجازر بين ثلاثة شهداء في أقلها عدداً كالتي كانت في عائلات رضوان وابو الريش وعلوان إلى 42 شهيد في مجزرة عائلة النجار.

ولفت إلى أن بعض هذه العائلات قد مسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدني، مثلما حدث مع أسر من عائلات شهاب والنجار والمقارنة ونوفل والدلو.

وبيّن أنّ هذا العدد الكبير من المجازر في هذه الفترة القليلة زمنياً يظهر مدى وحشيّة وإجرام الاحتلال الإسرائيلي وشدة القصف الذي استهدف أحياء سكنية بالكامل، كما يكشف عن مدى سوء المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام هذه المجازر للمدنيين العزل الأبرياء.