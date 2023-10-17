شهاب: الفصائل الفلسطينية تدافع عن الأبرياء الذين تقتلهم "إسرائيل" بالحمم والطائرات الأميركية

فلسطين اليوم

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب، أن الفصائل الفلسطينية تدافع عن الأبرياء الذين تقتلهم "إسرائيل" بالحمم الأميركية والطائرات الأميركية.

وقال شهاب لـ"الميادين": "لا جهود جدية لوقف إطلاق النار، والمسألة اليوم هي في الميدان".

وأضاف "نحن اليوم نقاتل أميركا التي تستحضر كل العداء للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة".

وشدد شهاب على أن كل من يعي مهامه كعربي وكمسلم، يعي أن ما تفعله "إسرائيل"، ومن خلفها أميركا في غزة يستهدف العالمين العربي والإسلامي.