اللهيان: نتوقع ضربة استباقية من قبل المحور في الساعات القادمة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يوم الاثنين، ‌‎إن أي عمل استباقي من قبل "محور المقاومة" أو إيران ضد اسرائيل في الساعات المقبلة أمر وارد.

وأضاف في مقابلة اجرتها معه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية؛ انه "خلال رحلتي إلى المنطقة واللقاء الذي عقد مع قادة المقاومة والمسؤولين السياسيين في المنطقة، أولوا اهتمامًا خاصًا بمسألة أنه إذا أمكن التوصل إلى حلول سياسية وتتماشى مع إحلال السلام في المنطقة، فسوف يعتبرون فرصة لذلك، ولكن إذا استمرت جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في قتل الأطفال ضد المدنيين سكان غزة مستمرون، ليس هناك أي احتمال".

وتابع عبد اللهيان؛ "اليوم، عندما تواصلت مع عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية والمنطقة، وكذلك من خلال الاطلاع على آخر الأوضاع فيما يتعلق بعدوان النظام الصهيوني على غزة، اقتربنا من هذه النتيجة التي مفادها أنه إذا لم يتم استغلال الفرص المحدودة والضيقة للغاية المتاحة للأمم المتحدة والناشطين السياسيين في الساعات المقبلة، فإن احتمال فتح جبهات جديدة ضد النظام الصهيوني أمر لا مفر منه".