استشهاد شاب من بلدة قباطية برصاص الاحتلال غرب جنين

فلسطين اليوم

استشهد مساء الإثنين، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين.

وأفاد مصدر طبي ، بأن الشاب أنس رائد مناصرة (19 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين.

وانطلقت مسيرة من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه مسقط رأس الشهيد.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الشهيد مناصرة، وأشارت إلى ان تشييع جثمانه سيكون ظهر يوم غد الثلاثاء.

وباستشهاد الشاب مناصرة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 59 منذ السابع من تشرين الأول الجاري.

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