الصحة: 2837 شهيدا ونحو 12 ألف جريح في عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، مساء الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 2837 في العدوان المتواصل الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم العاشر على التوالي.

وأوضحت أن 2778 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، إلى جانب إصابة أكثر من 10 آلاف جريح.

وفي ‏‎الضفة الغربية استشهد 59 مواطنا، وأصيب أكثر من 1250 آخرون.

يشار إلى أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

وتعرض 3731 مبنى سكنيا تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي للتدمير بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وطال العدوان الإسرائيلي المدارس، وأخرج 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة، إضافة إلى أن 127 موظفاً من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة استشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم العاشر على التوالي.