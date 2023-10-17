وزير خارجية ماليزيا يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني وإدانة ما يتعرض له من عدوان

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الماليزي زمبري عبد القادر دعم بلاده للشعب الفلسطيني وإدانة ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي.

وشدد الوزير عبد القادر، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، على المواقف التي عبر عنها رئيس الوزراء في البرلمان الماليزي، وما تعبر عنها الحكومة والشعب الماليزي من دعم ثابت للشعب الفلسطيني، وإدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جانبه، ثمن الوزير المالكي الموقف الماليزي الداعم والثابت للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.