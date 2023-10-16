وزارة الصحة في غزة: فقدنا السيطرة على مستشفيات القطاع

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي عقده في ساحة مستشفى الشفاء:

"لقد فقدنا السيطرة على مستشفيات القطاع ويجب الآن قبل فوات الأوان أن يتم فتح ممر إنساني لإدخال المساعدات والإمدادات الطبية والوفود الطبية والإسعافات والأسرّة والوقود إلى المستشفيات قبل أن تتحول إلى مقابر".

وأضاف القدرة "إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسح أحياء سكنية واسعة وأخرج عوائل بكاملها من السجل المدني، والمجازر التي يرتكبها الإحتلال بحق العوائل الفلسطينية تشكل تطهيراً عرقياً ويجب وقفها فوراً".

وتابع: "الإحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 371 عائلة وصل من ضحاياها للمستشفيات 1981 شهيدا حتى اللحظة، وسجلت الجهات المختصة نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل منهم نحو 500 بلاغ عن أطفال مفقودين ونأمل أن يكون منهم ما زال على قيد الحياة".

ولفت الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة إلى أن تجمع العائلات خلال الحروب يضاعف أعداد الضحايا ويصعب الوصول إليهم تحت أنقاض المنازل المدمرة. مناشدًا العالم بالتدخل العاجل لإرسال الطواقم والمعدات اللازمة للمساعدة في إزالة الأنقاض الهائلة وإنقاذ حياة من يمكن إنقاذه.