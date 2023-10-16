دعوات للشّعب المصريّ من أجل قيادة حراك إقليميّ-دوليّ

فلسطين اليوم

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنيّة والإسلاميّة الشّعب المصريّ لقيادة حراك إقليميّ ودوليّ لفتح معبر رفح وإدخال الاحتياجات اللّازمة للمدنيّين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الدّوليّة وكذلك نقل الجرحى والمصابين للعلاج.

وتوجّهت بالتّحيّة والتّقدير لكلّ الدّول الّتي رفضت مشاريع التّهجير للشّعب الفلسطينيّ.

وطالبت اللّجنة في بيان لها اليوم الإثنين، الأونروا والصّليب الأحمر والمؤسّسات الدولية بتحمّل مسؤوليّاتها في كافّة مناطق قطاع غزّة فورًا، والاستجابة لحاجات ومطالب الشّعب هناك، مؤكّدةً أنّ "تخلّي الأونروا بالذّات عن مسؤوليّتها وتركها مراكز الإيواء في أغلب مناطق قطاع غزة في ظلّ العدوان الصّهيونيّ، يخالف المواثيق والقرارات الّتي أنشئت من أجلها؛ لذلك يجب عليها العودة فورًا للقيام بما هو منوط بها وعدم الرّضوخ والاستجابة لدعوات الاحتلال الإجراميّ."

وقالت: "إنّ الإجرام الصٍهيونيّ والإبادة الجماعيّة وانتهاك حقوق الإنسان من قتل الأطفال والنّساء والشّيوخ والمرضى وقصف البيوت وتهديد المستشفيات الصّحيّة والمراكز الطّبّيّة والمؤسّسات المدنيّة هو يدين الاحتلال على الدّوام، فهو كيان قائم على القتل والإجرام منذ احتلاله لأرض فلسطين، داعيةً المجتمع الدّولي لوقف هذه الجرائم الّتي تنتهك كافّة الأعراف والمواثيق الدّوليّة وحقوق الإنسان فورًا وعدم الازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين".