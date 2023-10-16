لقاء مشترك جمع حركة الجهاد الإسلاميّ والجبهة الشّعبيّة لتحرير فلسطين في لبنان

فلسطين اليوم

عقد لقاء مشترك ظهر اليوم الإثنين، في العاصمة اللّبنانية بيروت، في مكتب حركة الجهاد الإسلاميّ، ضمّ نائب مسؤول الجبهة في لبنان ومسؤول العلاقات السّياسيّة للجبهة عبد الله الدّنان، ونائب مسؤول العلاقات السّياسيّة للجبهة فتحي أبو علي، وكان في اسقبالهم عضو قيادة السّاحة ومسؤول العلاقات الفلسطينيّة، أبو سامر موسى، بحضور يوسف حسن مسؤول العلاقات في برج البراجنة.

خلال اللّقاء قدّم الوفد التّعازي لحركة الجهاد باستشهاد ثلّة من مقاتليها في جنوب لبنان، كما أكٍد الجانبان على العلاقة التّاريخيّة والمميّزة التي تربط الجهاد والجبهة وسبل التّعاون والتّنسيق والتّاكيد على العلاقات الثّنائيّة والعمل المشترك.

واستعرض الجانبان معركة طوفان الأقصى والتّنسيق بين قوى المقاومة وسبل دعم المقاومة في الضّفة وغزّة وكلّ فلسطين وأشادا بتضحيات أبناء شعبنا في الضّفّة والقدس وال ١٩٤٨ وعمليّة استنهاض قوى المقاومة وجماهير الشّعب الفلسطينيّ من أجل مؤازرة ودعم المقاومة في غزّة.