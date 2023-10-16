حماس تناشد المجتمع الدّوليّ للتّدخّل الفوريّ لوقف الجرائم الوحشيّة بحقّ المدنيّين

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم 7 أفراد من طواقم الدّفاع المدني في استهداف "إسرائيليّ" لمقرّين للدّفاع المدنيّ في شمال وجنوب غرب مدينة غزّة.

استنكرت حركة حماس، اليوم الإثنين، استهداف الاحتلال مقرّات الدّفاع المدنيّ وسيّارات الإسعاف والمراكز الطبّيّة والأطبّاء، مؤكّدة أنّ هذه جرائم حرب تتطلّب تدخّلًا دوليًّا عاجلًا لحماية المدنيّين.

وأكّدت "حماس" بتصريح صحفيّ، أنّ استهداف طواقم الإنقاذ والمراكز الطبّيّة بالقصف المباشر، يهدف لشلّ كافة المرافق الصّحيّة وطواقم الإنقاذ.

وشدّدت الحركة أنّ هذه الاستهدافات تأتي في إطار حرب الإبادة، الّتي يشنّها الاحتلال ضدّ قطاع غزّة.

وطالبت بضرورة التّدخّل الفوريّ والعاجل من المجتمع الدّوليّ والمؤسّسات المعنيّة لحماية المدنيّين؛ لوقف هذه الجرائم الوحشيّة والانتهاكات الممنهجة للقانون الدّوليّ ولحقوق الإنسان.