تحذيرات من كارثة بيئيّة تهدّد قطاع غزّة بسبب وجود 1000 جثمان تحت الأنقاض

فلسطين اليوم

حذّرت وزارة الدّاخليّة في قطاع غزّة، الإثنين ١٦ تشرين الأوّل، من كارثة بيئيّة وإنسانيّة تبعًا لوجود أكثر من ألف جثمان لضحايا القصف الإسرائيليّ تحت أنقاض المنازل.

وقالت الدّاخلية في بيان: "في اليوم العاشر للعدوان الإسرائيليّ الهمجيّ المتواصل على شعبنا في قطاع غزّة، نحذّر من كارثة إنسانيّة وبيئيّة بسبب وجود جثامين أكثر من ألف شهيد تحت أنقاض المنازل المدمّرة".

وأضافت أنّ هذا العدد من الجثامين "سيرفع عدد الشّهداء المسجّلين لدى وزارة الصّحّة بشكل كبير، وينذر بكارثة بيئيّة وانتشار للأوبئة".