د. جواد الآغا: "قطاع غزّة مقبل على كارثة حقيقيّة"

فلسطين اليوم

أكّد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة د. جواد الآغا أنّ 10,500 وحدة سكنيّة تمّ تدميرها بشكل كامل نتيجة العدوان "الإسرائيليّ" المتواصل على قطاع غزّة"

وأوضح الآغا بتصريحات لـ"قناة الجزيرة" أنّ هذه الأرقام هي فقط وفقًا للمنشآت الّتي تمكّنت طواقم الوزارة من الوصول إليها، متوقّعاً أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير، مبيّنًا أنّ الأضرار شملت شبكات الطّرق والبنية التحتيّة وخصوصًا شبكات المياه والصرف الصحّيّ وشبكة الاتّصالات.

وحذّر من نقص الوقود وكذلك خطورة انقطاع التّيّار الكهربائيّ وانعكاس ذلك على جميع مناحي الحياة في قطاع غزّة مثل توقّف العمل في محطّات تحلية المياه وتوقّف آبار المياه، مشيرًا أنّ قطاع غزّة مقبل على كارثة حقيقيّة.