د. جواد الآغا: "قطاع غزّة مقبل على كارثة حقيقيّة"

الساعة 02:45 م|16 أكتوبر 2023
FB_IMG_1697457511804
FB_IMG_1697457511804

فلسطين اليوم

أكّد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة د. جواد الآغا أنّ 10,500 وحدة سكنيّة تمّ تدميرها بشكل كامل نتيجة العدوان "الإسرائيليّ" المتواصل على قطاع غزّة"

وأوضح الآغا بتصريحات لـ"قناة الجزيرة" أنّ هذه الأرقام هي فقط وفقًا للمنشآت الّتي تمكّنت طواقم الوزارة من الوصول إليها، متوقّعاً أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير، مبيّنًا أنّ الأضرار شملت شبكات الطّرق والبنية التحتيّة وخصوصًا شبكات المياه والصرف الصحّيّ وشبكة الاتّصالات.

وحذّر من نقص الوقود وكذلك خطورة انقطاع التّيّار الكهربائيّ وانعكاس ذلك على جميع مناحي الحياة في قطاع غزّة مثل توقّف العمل في محطّات تحلية المياه وتوقّف آبار المياه، مشيرًا أنّ قطاع غزّة مقبل على كارثة حقيقيّة.