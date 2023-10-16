استشهاد الداعية الإسلامي الكبير وائل الزرد بقصف منزله في حي التفاح

فلسطين اليوم

استشهد الداعية الإسلامي الكبير وائل الزرد، صباح اليوم الاثنين، متأثراً بجراحه، جراء إصابته بقصف إسرائيلي استهدف منزله في حيالتفاح شرق مدينة غزة.

يُشار إلى أنَ نجل الداعية الإسلامي وائل الزرد استشهد قبل حوالي شهر من الآن، بانفجار قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

والداعية الاسلامي وائل الزرد من النخب الدينية والاجتماعية المعروفة في العالم الإسلامي، ولديه عديد الخطب التي أسهمت في اذكاء جذوةالمقاومة، وتحريض الناس على المقاومة ومقارعة الإحتلال الإسرائيلي.