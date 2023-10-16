شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر

فلسطين اليوم

استشهد شاب، وأصيب آخران بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصاد محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو (22 عاما)، وإصابة آخرين أحدهما خطيرة في الصدر.

وأضافت أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من المخيم.