استشهاد 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني بقصف إسرائيلي جنوب و غرب غزة

فلسطين اليوم

استشهد 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني في غزة، الليلة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مقرين لهم جنوب وغرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة إسرائيلية على مقر الدفاع المدني ومركباته في تل الهوا، ما أدى لارتقاء 5 من طواقمه شهداء، وإصابة آخرين.

كما تشن قطائرات الاحتلال عدة غارات متواصلة على مناطق تل الهوا، وحي الزيتون، والشجاعية، ضمن ما يعرف "الحزام الناري" وهو قصف مكثف لعدة مناطق مترابطة على طول خط واحد، بهدف تدمير أكبر عدد من منازل المواطنين والبنية التحتية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طائرات الاحتلال الحربية، شنت 5 غارات بمحيط مستشفى القدس التابع له في قطاع غزة.