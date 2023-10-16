تظاهرات ووقفات تضامنية في عواصم ومدن أوروبية

فلسطين اليوم

شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية اليوم الأحد، تظاهرات ومسيرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر.

فقد انطلقت ظهر اليوم، بدعوة من التجمعات الفلسطينية في مدينة ميلانو-إيطاليا، مسيرة حاشدة شارك فيها أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومناصرين طليان.

وجابت المسيرة شوارع المدينة، حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ويافطات تستنكر الحرب على غزة، وتنادي بوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، شاركت الجالية الفلسطينية في مسيرة حاشدة شارك فيها حوالي 15 ألف شخص، طالبوا بالحرية لفلسطين وبوقف الحرب على غزة.

كما شهدت عدة مدن هولندية أخرى مسيرات رافضة لسياسة القتل والدمار والتهجير التي تنفذها دولة الاحتلال في قطاع غزة.

ونظمت الجالية الفلسطينية في برلين وقفة جماهيرية شارك فيها عدة آلاف من جنسيات متعددة، وسط الهتافات المنادية بالحرية لفلسطين، والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورا وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار 194