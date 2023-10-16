الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، بينما اندلعت مواجهات في محيط قرية رمانة، وبلدة يعبد.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى فقوعة وجلبون وزبوبا، وشنت حملة تفتيش واسعة، فيما اندلعت مواجات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط قرية جلبون بمحاذاة مستعمرة "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية، ومواجهات مماثلة بالقرب من معكسر سالم غرب جنين، وأخرى في محيط حاجز "دوتان" العسكري بالقرب من يعبد.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال نصبوا كمائن بين حقول الزيتون في محيط يعبد وعرابة وجلبون، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو إصابات.