شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية عنيفة على تل الهوا جنوب غرب غزة

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء الأحد، أكثر من 10 غارات على بنايات ومنازل في منطقة تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعدة صواريخ منازل وبنايات في تل الهوا، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مضيفا أن مركبات الإسعاف تواجه صعوبة في التوجه للمكان بسبب استمرار القصف في كل لحظة.

وأشار إلى أن عشرات المواطنين أخلوا المباني والمنازل المجاورة لمكان القصف، بسبب الأضرار الكبيرة التي أحدثها في بيوتهم، إضافة إلى التخوف من استهداف المنازل والأبراج السكنية في أي لحظة، لافتا إلى سماع أصوات صراخ في الشوارع والطرقات المحيطة جراء إخلاء المواطنين للأبراج السكنية المجاورة للقصف العنيف، وتصاعد سحب من اللهب والدخان من الأماكن المستهدفة في المنطقة.