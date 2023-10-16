"الأونروا": غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة

فلسطين اليوم

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تصريحات لصحفيين، اليوم الأحد، "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام التسعة الماضية".

وأشار إلى تكشف "كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الساحلي".

ولفت لازاريني إلى "دق ناقوس الخطر لأنه اعتبارا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية".

وتابع: "في الواقع، يتم خنق غزة"، مشيرا إلى "غياب الحس الإنساني في الحرب، وإذا نظرنا إلى مسألة المياه، نعلم جميعا أن الماء هو الحياة وأن المياه تنفد من غزة وأن الحياة تنفد منها".