قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عماد عبد العزيز أبو حميدة (50 عاما)، من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

اوقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة طه غرب دورا جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد.

إضافة إلى اعتقال الشاب حمادة صيام من منزله في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، والسيدة الثمانينية أم وليد قراعين، ونجلها وليد، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، كما اعقتلت الطفل يوسف أبو تايه من البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا لتفتيش المركبات في حي بئر أيوب.

ومن مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة صفاء الرشق، ومن بلدة العيسوية المحاذية للمخيم اعتقلت موسى جبريل.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة الطور شرق القدس، ستة مواطنين عرف منهم: علي موسى، وخليل ربيع.