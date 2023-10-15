عدد شهداء غزة حتى الآن يتجاوز عدد شهداء "حرب 2014" (إحصائيات)

فلسطين اليوم

كشفت أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة المستمر على غزة حاليًا، يتجاوز عددالشهداء في حرب الـ2014 التي استمرت 51 يومًا.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء في ثمانية أيام فقط ارتفع إلى 2329 شهيدا إلى جانب 9024 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال.

وكانت الوزارة قد ذكرت الليلة الماضية أن 300 فلسطيني استشهدوا وأصيب 800 آخرون، بسبب الغارات على القطاع في الساعات الـ24 السابقة فقط. معتبرة أن عدد الشهداء في عدوان "إسرائيل" على القطاع يؤكد أن "جرائمها بحق شعبنا تشكل تطهيرا عرقيا"، مشيرة إلىأن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في نقل الضحايا نتيجة التدمير الهائل للأحياء السكنية.

وأوضحت الوزارة أن 70 في المئة من سكان شمال القطاع محرومون من الخدمات الصحية بعد إخلاء الأونروا مراكزها وتوقف خدماتها.

أمّا وفق مت قالته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن نحو 50 عائلة استشهدت بالكامل جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت الوكالة، أن 47 عائلة مكونة من 500 فرد في غزة شُطبت من السجلات بعد استشهادهم، مبينة أن الاحتلال ارتكب مجازر فيمناطق مختلفة من غزة راح ضحيتها عائلات كاملة، بعد قصف البيوت على رؤوس ساكنيها في مختلف مناطق القطاع.

وكانت حرب 2014 التي استمرت 51 يوما (بين 8 تموز/ يوليو و26 وآب/ أغسطس 2014) قد خلفت 2174 شهيدا، غالبيتهم العظمى منالمدنيين، وبينهم 530 طفلا و302 امرأة.

وردت قوات الاحتلال بعملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني ويعانون من أوضاعمعيشية متدهورة، جراء حصار متواصل منذ 2006.