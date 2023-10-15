مسيرات حاشدة في الضفة إسنادًا لغزة ودعما للمقاومة

فلسطين اليوم

تتواصل المسيرات التي خرجت في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة دعمًا وإسنادًا لغزة ومقاومتها، وتأكيدًا على خيار المقاومةبالتصعيد.

ففي نابلس، خرجت مسيرة حاشدة من مسجد النصر وسط البلدة القديمة جابت شوارع المدينة بهتافات داعمة لغزة والمقاومة وبدعواتللسلطة للإفراج عن المقاومين.

وانطلقت مسيرة حاشدة أخرى وسط مدينة رام الله من مسجد البيرة الكبيرة، وشهدت هتافات وتأييد للمقاومة.

أما في الخليل، انطلقت مسيرة حاشدة من مسجد الحسين في الخليل دعت لها حركة حماس وعشائر الخليل نصرة لغزة ودعما لمقاومتها

وشهدت المسيرة طوفانا بشريا جاب شوارع المدينة وسط استفتاء شعبي لدعم المقاومة.

ومن جهة أخرى، جدد تجمع حراس الجبل دعوته للمشاركة بفعاليات الإرباك وإغلاق الطرق الالتفافية وتخريب ممتلكات المستوطنين، وذلكمن منتصف الليلة في كافة مناطق التماس والطرق الالتفافية.

تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد الكبير في المخيمات والقرى والمدن بالضفة الغربية لقطع الطرق الالتفافية أمام قواتالاحتلال والمستوطنين، واستهدافهم بعمليات نوعية وإرباكهم بكل وقت وحين وعدم ترك غزة وحدها.